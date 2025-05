Adil Rami : Le réglement de comptes en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour Antonio Rüdiger, c'est terminé. C'est du moins le ressenti d'Adil Rami qui s'est confié sur son compte Twitch sur la mauvaise passe du défenseur du Real Madrid pendant et après les matchs. Le champion du monde tricolore a lâché une terrible punchline à son sujet.

Antonio Rüdiger traverse une période extrasportive délicate. Et ce, en plus des résultats mitigés du Real Madrid avec une défaite en finale de Coupe du roi et une élimination en Ligue des champions dès le stade des 1/4 de finales, une première en 20 ans. Et ces dernières semaines, le défenseur allemand du Real Madrid avait mimé une mise à mort aux supporters de l'Atletico de Madrid.

«Je pense que pour lui, c'est fini»

Et samedi dernier, au terme de la finale de Coupe du roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Antonio Rüdiger a mis en danger l'intégrité de l'arbitre en lui lançant un projectile sans le toucher. Une suspension de six matchs lui a été administrée. Pour Adil Rami, qui s'est montré régulièrement critique à son égard a tout simplement annoncé la fin. « Je pense que pour lui, c'est fini les grandes équipes européennes. Je pense qu'il faut qu'il arrête. Liverpool, le Real Madrid, Barça, le Bayern... Je pense que ça devrait être sa dernière saison dans un grand club. Il peut être dans un autre grand club, mais pas aussi puissant que ce top 5 ».

«Dans le monde professionnel, il y a du quasi 100% d'accord avec moi»

« Cette année, il est quand même encore assez couvert par l'attaque du Real Madrid. Dans le sens où on en parle pas assez, parce qu'ils ont une attaque de folie. Mais croyez-moi que dans le monde professionnel, il y a du quasi 100% d'accord avec moi. (Sergio) Ramos me manque de fou malade. A Aston Villa, il ne joue pas Rüdiger. En connaissant Unai Emery et à quel point il est exigeant tactiquement, non. ». a conclu Adil Rami pendant son live Twitch. Le message du champion du monde passé à l'OM est passé.