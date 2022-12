Équipe de France : Les Bleus se lâche totalement après le record de Giroud

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’équipe de France a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde, en s’imposant face à la Pologne (3-1). Auteur de l’ouverture du score, Olivier Giroud a inscrit son 52e but avec les Bleus, battant le record de Thierry Henry. Ses coéquipiers, ainsi que Didier Deschamps, ont tenu à saluer la performance du meilleur buteur de l’histoire de la sélection.

L’équipe de France a fait le travail. Opposés à la Pologne ce dimanche, les Bleus se sont défaits de Robert Lewandowski et ses coéquipiers (3-1), pour assurer leur qualification en quarts de finale de la Coupe du monde. Une rencontre marquée par le doublé de Kylian Mbappé, mais également par le record d’Olivier Giroud. En effet, l’attaquant de l’AC Milan, auteur de l’ouverture du score, a inscrit son 52e buts en sélection.

Equipe de France : Olivier Giroud blessé contre la Pologne ? Il sort du silence https://t.co/OxQZTMrRfg pic.twitter.com/tPMxzVDn7C — le10sport (@le10sport) December 4, 2022

« Je suis sûr qu’il ne va pas s’arrêter là »

Avec cette réalisation, l’international français est passé devant Thierry Henry, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Une bonne chose de faite pour Hugo Lloris : « Le record d’Oliv’ c’est fait, et je suis sûr qu’il ne va pas s’arrêter là », a confié le capitaine des Bleus au micro de beIN Sports . « C’est beau, ça représente beaucoup de choses, la longévité, l’abnégation, beaucoup de travail. On sait que ça n’a pas toujours été facile pour lui. Mais à chaque fois, il est décisif, il travaille pour l’équipe. Il fait partie des leaders de ce groupe. On est très content pour lui », a quant à lui déclaré Jules Koundé au sujet d’Olivier Giroud.

« Le record de Giroud ce n'est pas rien »