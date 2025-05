Elle quitte Adil Rami et file à l’étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Partenaire d’Adil Rami lors de l’émission Danse avec les Stars, Ana Riera est revenue longuement sur cette aventure, et sur sa relation spéciale avec le champion du monde 2018, qui a déjoué tous les pronostics cette saison. Alors que cette saison vient de se clôturer, la jeune femme a dévoilé ses prochains projets.

Battue par Lénie en finale de Danse avec les Stars sur TF1, Ana Riera a préféré retenir le positif, notamment sa formidable complicité avec son partenaire Adil Rami. Cette association n’avait pourtant rien de naturelle. Mais le champion du monde 2018 s’est vite pris au jeu et n’a cessé de surprendre le jury de l’émission.

La fierté de Riera

« Ma plus grande fierté ? Je pense que c'est de voir Adil tomber amoureux de la danse, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un footballeur, donc j'avais un peu le cliché dans ma tête et je ne pensais pas qu'il aurait autant une âme artistique. Il est tellement sensible et il est tombé amoureux du fait de s'exprimer à travers la danse, d'exprimer une histoire, de toucher le public. Moi, je n'ai jamais dansé pour la victoire, même pendant ma carrière de compétition, c'est pour ça que j'ai vite arrêté d'ailleurs. Je n'ai jamais dansé pour un résultat, ni pour des notes, ni pour des juges. Je danse pour le public et je suis contente d'avoir transmis ça à Adil » a confié Riera au cours d’un entretien accordé à Télé-Loisirs.

Des projets à la chaîne

Désormais, Riera va s’envoler pour le Maroc pour participer à un nouvel évènement. « Je vais chorégraphier pour le Casa Fashion Show qui est dirigé par le directeur artistique de DALS Hakim Ghorab, c'est la semaine prochaine à Casablanca. Dans deux semaines, je pars pour trois mois en tournée avec Burn the Floor, je suis dans cette compagnie depuis 2020. L'année dernière, j'étais partie trois mois en Australie avec eux et cette année, je pars en Angleterre. Je vais être à fond dans ça parce que je danse parmi les meilleurs danseurs mondiaux donc pour moi, c'est un honneur » a-t-elle lâché.