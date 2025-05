«Dominatrice et convaincante» : Adil Rami dévoile une relation particulière !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à une alliance avec Sophie Tapie, Adil Rami a su conserver son identité secrète jusqu'au bout de la quatrième saison des "Traîtres", lui permettant de remporter le jeu. L’ancien joueur de l’OM attribue sa victoire à sa complicité avec Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie, qu'il décrit comme la partenaire parfaite.

Finaliste de "Danse avec les stars", Adil Rami est également allé au bout de la quatrième saison des "Traîtres" sur M6, en remportant cette fois-ci le programme. Alors qu’il faisait partie des « méchants » désignés au début du jeu, l’ancien joueur de l’OM est parvenu à conserver son identité secrète, notamment grâce à l’appui de Sophie Tapie, faisant également partie des trois « traîtres » de cette nouvelle saison. Interrogé par Le Parisien après sa victoire, Adil Rami a souligné le rôle décisif de sa coéquipière.

« Il s’est passé exactement ce que nous avions prévu »

« Nous avons accompli un travail d’équipe, où nous étions totalement différents mais parfaitement compatibles. Elle était la leader de notre duo et, sachant qu’elle était au centre des soupçons, cela me laissait le champ libre. Il s’est passé exactement ce que nous avions prévu », confie le champion du monde 2018. « Je connaissais la famille Tapie, notamment Bernard, mais cela faisait longtemps que je n’avais pas croisé Sophie. Mais le fait d’être tous les deux marseillais, que j’ai connu son père, cela a permis de se faire rapidement confiance. »

« Sophie a été une partenaire extrêmement intelligente, dominatrice, sûre d’elle et convaincante »

Pour Gala, Adil Rami va même plus loin. « Sans Sophie, je n’aurais pas gagné cette saison », estime-t-il, heureux d’avoir pu côtoyer la fille de Bernard Tapie : « C’était juste incroyable d’avoir une personne comme elle à mes côtés. Sophie a été une partenaire extrêmement intelligente, dominatrice, sûre d’elle et convaincante. On l’a bien compris dans cette saison, elle n’est pas une Tapie pour rien (rires). Nous avons aussi un lien extrêmement fort car j’ai eu la chance de rencontrer son père, qui a fait des choses magnifiques pour l’Olympique de Marseille, et de la connaître un petit peu avant l’émission. »