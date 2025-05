Des clashs sont annoncés avec Adil Rami !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que M6 diffusait la finale de l'émission « Les Traîtres », Adil Rami est revenu sur son incroyable aventure. Avec Sophie Tapie, le champion du monde 2018 a tenté de conserver son identité jusqu'au bout, ce qui a pu donner lieu à certaines tensions, même si l'ambiance a été globalement bonne.

Après Danse avec les Stars sur TF1, Adil Rami s’est lancé dans une nouvelle aventure. Présent au casting de l’émission Les Traîtres sur M6, le champion du monde 2018 a joué le rôle de stratège pour éviter que son identité soit dévoilée. Une aventure prenante, mais aussi très angoissante.

Rami revient sur son parcours

« C'était très angoissant mais vraiment le plus important, c'était d'éviter ces angoisses-là au moment des tables rondes et pour éviter le stress, il faut être très bon pendant la journée. C'est dur, c'est encore plus dur pour moi parce que je suis quelqu'un de très émotif et surtout, je suis quelqu'un de vrai, d'entier. Toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette aventure, je m'étais attaché à elles. C'est vrai que par moment, il a fallu faire des choix et heureusement pour moi, je n'étais pas seul » a confié Adil Rami lors d’un long entretien accordé à Voici.

« Il y a des clashs »

Même si des tensions ont pu être observées durant cette aventure, Rami a salué l’incroyable ambiance dans ce groupe très hétéroclite. « De partout où je suis, l'ambiance est bonne, comprenez-le, c'est comme ça ! J'ai de la chance d'avoir une intelligence émotionnelle qui capte les mauvaises ondes et quand je vois que ça ne va pas trop, je fais tout pour que tout se passe bien. Il y a eu parfois des tensions, ce qui est normal, avec 20 personnalités et des caractères totalement différents sur un enjeu qui est assez gros, parce qu'on est là pour une association. Mais on reste des compétiteurs, on reste des joueurs et parfois il y a des clashs, ça fait partie du jeu » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM.