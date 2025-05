«C’est dégueulasse» : Trahi par Adil Rami, il s’emporte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste de la dernière édition de Danse avec les Stars, Adil Rami occupe toujours les écrans de télévision. Le champion du monde 2018 de football est à l'affiche des Traîtres sur M6. Récemment, il s'est illustré en éliminant Francis Huster. En apprenant la trahison de l'ancien défenseur, l'acteur est tombé de haut.

Après avoir montré ses talents de danseur sur TF1, Adil Rami explore ses talents de stratège lors de l’émission Les Traîtres. Avec Sophie Tapie, le champion du monde 2018 forme un formidable duo. « La stratégie pour nous, c'est de laisser les loyaux éliminer les plus faibles. Et nous la nuit (quand les traîtres éliminent seulement à deux un candidat), on vise les plus forts » a déclaré Adil Rami durant l’émission.

Huster a subi la loi de Rami

Après avoir sorti Liane Foly du jeu, les deux participants s’en sont pris à Francis Huster. Éliminé, l’acteur ne s’attendait pas à une telle trahison de la part de la fille de Bernard Tapie et de Rami.

« J'ai été loyal jusqu'au bout et on m'a trahi »

« Oh, non, c'est pas vrai, mais c'est dégueulasse. Donc, jusqu'au bout, ils se seront conduits en traîtres. Ils vont gagner parce que sans moi autour de la table ronde, ils n'auront peur de personne. J'ai été loyal jusqu'au bout et on m'a trahi, comme Hamlet. Voilà. J'étais Hamlet, avec mon crâne » a déploré l’acteur.