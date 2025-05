«C’est dégueulasse», Adil Rami lui fait péter un câble !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Francis Huster, l’aventure s’est terminée lors de l’émission des Traitres diffusée ce jeudi sur M6. En effet, le comédien a été éliminé par les Traitres, à savoir Adil Rami et Sophie Tapie. Une nouvelle accueillie avec dépit par le principal intéressé. Francis Huster n’a ainsi pas hésité à dézinguer les Traitres qui ont donc eu sa peau.

Les Traitres, Adil Rami et Sophie Tapie, ont sévi lors de l’épisode diffusé ce jeudi sur M6. Après avoir provoqué l’élimination de Liane Foly, qui était pourtant leur allié, l’ancien joueur de l’OM et la fille de Bernard Tapie ont décidé d’évincer Francis Huster de l’aventure. « La stratégie pour nous, c'est de laisser les loyaux éliminer les plus faibles. Et nous la nuit, on vise les plus fort », a expliqué Adil Rami.

« C'est pas vrai, mais c'est dégueulasse »

Cette stratégie aura donc eu raison donc de Francis Huster. Une élimination qui a d’ailleurs agacé au plus haut point le comédien. En effet, au moment d’apprendre la nouvelle, il a balancé sur M6 : « Oh, non, c'est pas vrai, mais c'est dégueulasse. Donc, jusqu'au bout, ils se seront conduits en traîtres ».

« J'ai été loyal jusqu'au bout et on m'a trahi, comme Hamlet »

« Ils vont gagner parce que sans moi autour de la table ronde, ils n'auront peur de personne. J'ai été loyal jusqu'au bout et on m'a trahi, comme Hamlet. Voilà. J'étais Hamlet, avec mon crâne », a ensuite ajouté Francis Huster.