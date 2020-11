Foot - Autres

Pelé, Cristiano Ronaldo… Ces énormes hommages rendus à Maradona !

Publié le 25 novembre 2020 à 20h30 par T.M.

Ce mercredi, le monde du football est en pleurs suite à l’annonce du décès de Diego Maradona. A 60 ans, l’Argentin a succombé d’un arrêt cardiaque. Depuis les hommages se multiplient et les plus grands joueurs ont tenu à laisser un message à El Pibe de Oro.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe sur la planète football. Cela faisait maintenant plusieurs années que Diego Maradona avait de gros soucis de santé. Ces derniers jours, il avait même été opéré d’un hématome à la tête. Mais cette fois, la triste nouvelle tant redoutée par le peuple argentin et tous les fans est finalement tombée. A 60 ans, El Pibe de Oro a succombé d’un arrêt cardiaque. Après le décès de Johan Cruyff en 2016, une nouvelle légende du football s’éteint donc. Et ce jeudi, le nombre d’hommages rendus à Maradona est à la hauteur de sa place dans l’histoire du football. A travers le monde, le champion du monde 1986 est salué par tous. Sur son compte Twitter , Kylian Mbappé a rendu hommage à l’Argentin : « Repose en paix légende. Tu restera à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier ». Mais les messages continuent d’affluer pour saluer la mémoire de Diego Maradona.

« Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis »