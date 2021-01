Foot - Autres

Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo… Qui aurait mérité le Ballon d’Or ?

Publié le 1 janvier 2021 à 2h00 par T.M.

Compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire, France Football a décidé d’annuler le Ballon d’Or 2020. Mais qui aurait mérité cette distinction ?

A contexte particulier, décision particulière. En 2020, il n’y aura pas de Ballon d’Or et pour connaitre le succession de Lionel Messi, il faudra donc encore attendre un an. En effet, à cause de la saison chamboulée par le coronavirus, France Football a décidé de ne pas remettre cette distinction pour cette saison. « Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d’Or va faire une pause », avait alors expliqué Pascal Ferré, rédacteur en chef de l’hebdomadaire. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir. Beaucoup de fans et d’observateurs auraient souhaité que ce Ballon d’Or soit remis, surtout pour récompenser l’incroyable saison de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich.

Le serial buteur polonais !

Cette année encore, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont affiché des statistiques incroyables avec le FC Barcelone et la Juventus. Au Real Madrid, Karim Benzema et Sergio Ramos n’ont également pas été en reste, mais à côté, Robert Lewandowski était vraiment un cran au-dessus. Au Bayern Munich, le Polonais a été l’un des grands artisans des performances de la bande d’Hans-Dieter Flick. Au niveau statistiques, Lewandowski a empilé les buts. Depuis le début de cette saison 2020-2021, le buteur bavarois totalise 17 buts en 12 matchs de Bundesliga. Des statistiques folles auxquelles s’ajoutent des trophées. Alors que le Bayern Munich a encore une fois été sacré champion d’Allemagne, il a surtout remporté la Ligue des Champions lors du Final 8 à Lisbonne, au terme d’une campagne européenne incroyable conclue par une victoire en finale par le PSG.