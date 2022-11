France - Espagne : Le très joli message de Griezmann aux streameurs français

Thibault Morlain

Alors que le France et l’Espagne pourraient s’affrontaient d’ici peu à la Coupe du monde, ce samedi, les deux nations s’affrontaient au stade Jean Bouin à Paris. En effet, à l’initiative du streameur Aminematue, les plus grands Youtubeurs, streameurs, influenceurs s’affrontaient dans un match de football qui a tourné à l’avantage des Bleus. Un événement qui a battu les records et même fait réagir Antoine Griezmann.

Dans le monde du sport, le France-Espagne est devenu un Classico avec toujours plus de rivalités. Mais va désormais bien au-delà des terrains. En effet, sur les réseaux sociaux, Français et Espagnols ne cessent de s’invectiver. Les deux communautés se sont alors opposées ce samedi au stade Jean Bouin. Un France-Espagne des influenceurs à l’initiative d’Aminematue où on pouvait retrouver Michou, Inoxtag, Domingo, Carlito ou encore Kameto du côté des Bleus. Chez les Espagnols, la bande était menée par Ibai qui avait notamment à ses côtés DJ Mariio.

Les records tombent

Et au terme de ses 90 minutes entre la France et l’Espagne, c’est l’équipe de France coachée par Saïd, de la chaine Pieds Carrés, et Kameto qui l’a emporté (2-0), grâce à des buts de Sasha et Bruce Grannec. Un succès à la fois sur le terrain, mais aussi dans les chiffres. En effet, le stream d’Aminematue a affolé les compteurs pendant plusieurs heures. Quelques semaines après le GP Explorer de Squeezie, le record de téléspectateurs sur Twitch en France a été battu. Ce sont ains plus de 1 150 000 de personnes qui ont suivi ce match qui était notamment commencé par Alexandre Ruiz.

« Bravo aux streameurs français »