Coronavirus : Pierre Ménès annonce être guéri du Covid-19

Publié le 13 avril 2020 à 12h17 par La rédaction mis à jour le 13 avril 2020 à 12h18

Par le biais d'une vidéo postée sur son compte Twitter, Pierre Ménès a révélé avoir été hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. Affaibli, il assure toutefois avoir guéri.