Arrêté chargé de cocaïne, ce footballeur s’explique

Thibault Morlain

Ces derniers jours, une incroyable affaire a été révélée au grand jour. Evoluant avec le club martiniquais de l’Aiglon du Lamentin, Jean-Manuel Nedra a été arrêté à l’aéroport de Roissy en possession de… plus de 100kg de cocaïne dans ses bagages. Placé en détention provisoire, il a alors livré sa version des faits aux enquêteurs.

C’est une prise exceptionnelle réalisée par les douanes françaises. Il y a quelques jours, Jean-Manuel Nedra est arrêté, en compagnie de sa femme, à l’aéroport de Roissy en possession de plus de 100kg de cocaïne. Une cargaison estimée à près de 5M€ par les enquêteurs de l’Office anti-stupéfiants. Une incroyable affaire pour ce football de l’Aiglon du Lamentin et également international pour la sélection de Martinique. Mais comment en est-il arrivé à se retrouver avec une telle cargaison de cocaïne dans ses bagages ? Jean-Manuel Nedra s’est livré aux enquêteurs, expliquant notamment qu’il rendait service à une connaissance pour un déménagement.

Un footballeur chargé de cocaïne arrêté à Paris https://t.co/ENPhCxiRr4 pic.twitter.com/ig1v7VY7OG — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« Je n’ai pas de problème financier »

« Je n’aurais jamais pris les valises si j’avais su ce qu’il y avait dedans. (…) Je n’ai pas de problème financier. J’arrive à me faire plaisir, à mettre de l’argent de côté », aurait notamment assuré celui qui a été placé en détention provisoire auprès des enquêtes comme le rapporte Le Parisien ce dimanche. Jean-Manuel Nedra raconte ensuite que tout serait parti d’une discussion avec un homme lors d’une réunion avec des amis en Martinique. « Nous avons discuté sur l’endroit où nous allions passer nos fêtes de fin d’année et je lui ai dit que j’allais en France. La personne m’a dit qu’il était en train de déménager et du coup m’a demandé si je pouvais transporter des affaires pour lui rendre service. (…) Il m’a dit qu’il y avait des effets personnels suite à un déménagement. J’ai accepté sans arrière-pensée car je ne pensais pas qu’il s’agissait de transporter quelque chose d’interdit ou illégal ».

Sa femme a une version différente

Mais voilà que cette version de Jean-Manuel Nedra est remise en question à cause de celle donnée par sa femme, qui elle a été remise en liberté. En effet, le quotidien régional explique qu’elle aurait expliqué aux enquêteurs que son compagnon lui avait confié qu’il aidait son cousin et qu’il avait récupéré les valises le jour même chez son oncle. Et visiblement, des messages, qui ont été supprimés, auraient également été retrouvés, mettant alors en doute la version de Jean-Manuel Nedra qui aurait alors pu être en connaissance de ce qu’il y avait dans les valises.