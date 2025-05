Après Danse avec les stars, Rami va tout plaquer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors d'un long entretien accordé à Mouloud Achour sur Canal +, Adil Rami s'est longuement confié sur son rapport à l'argent. Le champion du monde 2018 l'avoue, il pourrait arrêter de travailler et profiter du beau temps à Dubaï. Mais le joueur, qui sort d'une aventure dans Danse avec les Stars, souhaite rester actif.

Joueur de football à succès, Adil Rami est devenu une marque. En cette année 2025, le joueur est dans tous les bons coups. Au casting de plusieurs émissions, l’ancien défenseur participe également au développement de la Kings League en France, compétition créée par Gérard Piqué. Des participations qui lui permettent aussi de remplir son compte en banque.

La gestion de son patrimoine confiée à sa famille

Face à Mouloud Achour, Rami a révélé que sa fortune était gérée par sa propre famille. « La chance que j’ai, c’est d’être dans cette famille-là, entouré de ma maman, de mes deux sœurs et de mon frère, qui protègent mon argent aujourd’hui. Ils s’occupent de mes investissements, de tous mes achats immobiliers. L’immobilier est une valeur sûre » a confié le champion du monde 2018.

« J’aime la lumière »

Rami le reconnaît, il pourrait arrêter totalement de travailler et s’exiler comme de nombreux influenceurs dans des villes paradisiaques. Mais l’ancien international tricolore n’a pas envie de cette vie. « Aujourd’hui, je pense que je pourrais m’arrêter de travailler. Mais pour être honnête avec toi. Je serais perdant si je restais habiter en France. Trop de taxes, trop d’impôts, trop de lois que je n’arrive pas à comprendre. Grâce à Dieu, je vous le dis, merci aux personnes, à mes sœurs qui gèrent tout ça. Mais si je veux être heureux, je devrais aller du côté de Dubaï, de Marrakech et de Bali sans travailler. Mais j’ai besoin de travailler parce que je me sens vivant et j’aime la lumière » a-t-il lâché lors de l’émission Clique.