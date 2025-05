Adil Rami : Une star de la TV refuse de le suivre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, s'est illustré dans l’émission "Danse avec les stars", se hissant jusqu’en finale. Un parcours dont ne souhaite pas s’inspirer Patrick Sébastien, récemment apparu dans "Mask Singer", l’ancien animateur de France 2 refusant catégoriquement de participer à l'émission de danse, estimant avoir passé l'âge.

Passé par Le LOSC, l’OM ou encore le FC Séville, Adil Rami apparaît depuis la fin de sa carrière comme un bon client pour les chaînes de télévision, faisant appel à lui pour plusieurs programmes. Alors qu’on peut encore le retrouver chaque jeudi sur M6 dans le jeu "Les Traîtres", le champion du monde 2018 est apparu comme la belle surprise de la 14e saison de "Danse avec les stars", se hissant jusqu’en finale du programme de TF1 réunissant des célébrités venues d’univers différents.

« Je ne participerai jamais à « Danse avec les stars" »

En plus d’Adil Rami, plusieurs visages bien connus de la télévision était au casting de ce cru 2025, à l’instar de Sophie Davant et Nelson Monfort. Alors qu’il vient d’apparaître dans "Mask Singer", qui succède à "Danse avec les stars" dans la case du vendredi soir sur TF1, Patrick Sébastien refuse de suivre les traces d’Adil Rami et des autres candidats. « Je ne participerai jamais à "Danse avec les stars", vraiment. J’ai passé l’âge, je ne veux pas me ridiculiser », a assuré l’animateur dans Le Parisien.

Patrick Sébastien justifie sa participation à "Mask Singer"

« "Mask Singer", ça fait marrer les gosses qui vivent à côté de chez moi, dans le Lot. Ce que j’aime bien, c’est que c’est un jeu, pas un concours où on cherche à savoir qui est le meilleur, a également confié Patrick Sébastien. Et puis, il y a un côté carnaval, coloré, festif. J’avais dit en interview que je ne ferai jamais cette émission… pour que personne ne pense à moi le jour où je la ferais ! »