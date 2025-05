Adil Rami trahit deux femmes, c'est le choc

Alexis Brunet

Depuis l’arrêt de sa carrière de footballeur, Adil Rami multiplie les projets. Le Français a notamment fait de la télévision, puisqu’il était présent dans Danse avec les stars sur TF1 et dans Les Traîtres sur M6. L’ancien joueur de l’OM a d’ailleurs gagné le programme de la sixième chaîne, mais pour cela il a dû trahir Rose THR et Alizé Cornet.

« Je devais les manipuler »

Pour Le Parisien, Adil Rami est revenu sur son parcours dans l’émission Les Traîtres, qu’il a d’ailleurs gagnée. L’ancien footballeur a participé au programme pour s’amuser, mais il a finalement dû se muer en manipulateur. « Quand je suis arrivé, j’étais parti pour une nouvelle expérience où je me suis dit que nous allions rigoler. Je venais d’arrêter le football, c’était la première émission que je faisais et qui se déroulait sur plusieurs jours… Mais je n’avais pas regardé les saisons précédentes. Je me disais que cela devait être marrant d’être traître, mais c’était très dur, en réalité. Plus j’appréciais les gens, plus je devais les manipuler. J’ai tout le temps dû relativiser en me rappelant que c’était un jeu avant tout. »

« Cela m’a fait un peu de mal »

Pour gagner Les Traîtres, Adil Rami a donc dû jouer le manipulateur et trahir certaines participantes de l’émission, dont Rose THR et Alizé Cornet. Cela a forcément fait un peu de mal à l’ancien footballeur, même si finalement tout s’est bien terminé. « C’étaient les deux participantes que je redoutais le plus. Et cela m’a fait un peu de mal, mais je me rappelle leur avoir dit que je devais jouer mon rôle à fond. Bon, nous avions prévu de faire du padel avec Alizé, elle m’a dit « Tu peux oublier ! » (il rit.) Blague à part, nous nous sommes tous revus et personne ne m’en a tenu rigueur. »