Adil Rami : TF1 lui offre une fortune ?

Dan Marciano - Rédacteur

Présent en ce début d'année sur TF1, sur M6, mais aussi sur Twitch, Adil Rami enchaîne les projets depuis la fin de sa carrière sportive en juillet 2023. Et à chaque fois, le succès est présent. Le champion du monde 2018 est devenu une marque. Il souhaite justement s'appuyer sur sa propre personne pour augmenter le compte en banque.

Invité de Mouloud Achour sur Canal +, Adil Rami s’est confié sur sa popularité grandissante, notamment auprès du grand public après sa participation à Danse avec les Stars. Aujourd’hui, l’ancien défenseur n’est plus perçu comme un sportif, mais comme un véritable showman. « On pourrait penser que je suis prétentieux mais j’ai l’impression que le meilleur investissement, c’est moi. Parce que Danse avec les stars, Les Traîtres, Twitch. C’est de la rentabilité. Ça me ramène des sponsors. Aujourd’hui, je suis conscient que je marche bien » a confié Rami lors de l’émission Clique.

Rami veut se montrer actif

Un succès qui lui permet d’accroître son patrimoine et qui pourrait le pousser à s’exiler comme d’autres avant lui. Mais Rami n’a pas envie de se couper du monde. « Aujourd’hui, je pense que je pourrais m’arrêter de travailler. Mais si je veux être heureux, je devrais aller du côté de Dubaï, de Marrakech et de Bali sans travailler. Mais j’ai besoin de travailler parce que je me sens vivant et j’aime la lumière » a confié le champion du monde 2018.

Une fortune à gérer pour Rami

Questionné justement sur son rapport à l’argent et sa gestion, Rami a dévoilé son fonctionnement. « On n’avait pas d’argent donc on ne savait pas comment m’éduquer sur ça. Mais la chance que j’ai, c’est d’être dans cette famille-là, entouré de ma maman, de mes deux sœurs et de mon frère, qui protègent mon argent aujourd’hui. Ils s’occupent de mes investissements, de tous mes achats immobiliers » a déclaré le Franco-Marocain, qui pourrait donc encore faire parler de lui dans les prochains mois.