Adil Rami : Son rêve fou sur Instagram !

La rédaction

Adil Rami ne décolère pas contre l’arbitrage de la Kings League. Le président du Wolf Pack FC a une nouvelle fois pris la parole sur Instagram, avec un message ironique, dans lequel il raconte un rêve «farfelu» sur des matchs truqués. Une manière détournée mais cinglante de dénoncer une compétition qu’il juge biaisée.

Adil Rami est devenu cette année le président d’un club de Kings League, mais l’ancien joueur professionnel n’a jamais caché son mécontentement envers les arbitres. Ce matin, il a récidivé sur son compte Instagram, où il écrit :

«HO, j'ai rêvé hier ! Je vous le partage par crainte d'oublier mes rêves farfelus… J'ai rêvé de la Kings League, des présidents/coachs qui soudoient les arbitres et trafiquent avec l'organisation pour les secret cards, où ils se mettaient d'accord pour dire quelles cartes choisir à leur position... Des coachs et des présidents prêts à tout, se servant des sponsors pour payer tout ça.»

«Ça avait l’air tellement vrai»

Adil Rami glisse même une référence au film Le Dîner de cons et au personnage de François Pignon :

«Dans mon rêve, tout le monde était au courant sauf moi et un autre président. Il s'appelait François Pignon, mais il était gentil, cool et respectueux des règles. Je me suis réveillé en sursaut, ça avait l'air tellement vrai. OUFFFF... C'était qu'un rêve.»

Alors que son équipe s’est qualifiée pour le Play-in de fin de saison, Adil Rami continue de s’en prendre à l’arbitrage, qu’il considère biaisé.

Le clash continue !

Ce n’est pas la première fois qu’Adil Rami critique les arbitres de la Kings League. Il avait notamment écrit récemment sur Instagram :

«Nouvelle journée ce soir, 18h. Messieurs les arbitres, faites-vous plaisir : il ne reste plus que trois journées pour approfondir votre magnifique travail de boycott. Certains regardent des matchs avec des règles claires et du beau jeu. D'autres, comme nous, assistent chaque semaine à de nouvelles surprises... toujours plus créatives. Depuis la première journée, l'injustice est devenue une habitude. Aujourd'hui, elle est même devenue un spectacle. Hâte de découvrir, pour cette 5ᵉ journée, le nouveau chef-d'œuvre d'invention que nous réservent nos chers arbitres. La Kings League, ou l'art de réinventer les règles chaque week-end. Ceci dit, l'arbitre de la 4ᵉ journée sur le 1ᵉʳ et 4ᵉ match, bravo à toi.»