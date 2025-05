Adil Rami, sa «magnifique» aventure avec Laurent Ruquier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir brillamment participé à "Danse avec les stars" sur TF1 et "Les Traîtres" sur M6, Adil Rami s'apprête à faire son retour sur les ondes de RTL dans l'émission emblématique "Les Grosses Têtes". L’ancien joueur de l’OM ne cache pas sa joie à l’idée de faire partie des chroniqueurs de Laurent Ruquier.

Jouant le rôle de « traître » dans l’émission du même nom diffusée sur M6, Adil Rami est sorti victorieux à l’issue de la finale. Les aventures télévisuelles de l’ancien footballeur se passent décidément à merveille, alors que ce dernier avait impressionné le jury et les téléspectateurs de "Danse avec les stars" en allant jusqu’en finale. Les deux émissions étant désormais terminée, Adil Rami peut voguer vers d’autres occupations, notamment à la radio.

« C’est quelque chose de magnifique »

Interrogé par Gala sur ses projets, Adil Rami a confirmé son retour prochain dans une émission de radio mythique. « J’ai toujours ma place auprès des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Pour moi, c’est quelque chose de magnifique », s’est réjoui l’ancien joueur de l’OM.

Adil Rami présent cette semaine dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

Ces dernières semaines, Laurent Ruquier n’avait pas manqué de justifier la longue absence d’Adil Rami au micro de RTL. « Il est absent depuis quelques semaines parce que vous savez qu'il triomphe à la fois dans Les Traîtres et à la fois, dans Danse avec les stars. Il va nous faire un strike Adil Rami, lâchait récemment l’animateur avec humour dans son émission. Et bientôt, il fera Danse avec les traîtres. Mais en tout cas, il risque de gagner les deux ! (...) Pour l'instant ça se passe bien aussi dans Les Traîtes, mais il reviendra tout de suite après ! Je l'ai de temps en temps par messages ». On a appris depuis qu’Adil Rami interviendra ce lundi 12 et jeudi 15 mai dans Les Grosses Têtes.