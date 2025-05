Adil Rami : Sa folle histoire avec un rappeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Président de l’équipe Wolf Pack FC à la Kings League France, Adil Rami avait décidé de faire appel à Jordy Mbvoumin, plus connu sous son nom de rappeur Beendo Z. L’artiste du 95 s’est longuement confié sur sa relation avec le champion du monde 1998 ce vendredi, affirmant que ce dernier lui avait donné de bons conseils.

Ayant raccroché les crampons en 2023, Adil Rami est resté très présent dans l’esprit du public français. Et pour cause, après une belle carrière marquée forcément par le titre de champion du monde en 2018, l’ancien défenseur central s’est reconverti vers les réseaux sociaux, en devenant rapidement l’un des streameurs les plus populaires en France. Après une apparition remarquée dans l’émission Danse avec les stars, Rami s’est lancé dans la grande aventure Kings League France.

Adil Rami a convoqué le rappeur Beendo Z

Président de l’équipe Wolf Pack FC, Adil Rami connaît des premiers matchs compliqués. Avec trois défaites en cinq matchs disputés, son équipe est avant-dernière du classement, et doit vite rebondir. Dernièrement, l’ancien international Français s’est fait remarqué par ses coups de gueule contre l’organisation de la compétition, avec la présence notable d’Ultras Parisiens lors de son premier match. En attendant, Adil Rami a décidé de faire confiance à plusieurs profils, comme ceux de l’influenceur Tony Czech, ou encore le rappeur Beendo Z.

« Il m’a dit qu’il aimait bien mon profil »

Auprès de RMC Sport, l’artiste originaire du 95 s’est livré sur son arrivée au sein de Wolf Pack FC, et sur Adil Rami. « Après m’avoir drafté, il m’a dit qu’il aimait bien mon profil. J’ai vu qu’il a réagi sur certains gestes que j’ai fait lors des détections. On n’a pas discuté plus que ça. On a une relation président-joueur. Mais il est là, il nous donne des conseils. Il m’a recommandé de muscler un peu mon jeu, il m’a aussi parlé de la communication entre coéquipiers sur le terrain. J’ai été surpris par sa personnalité parce que je ne le connaissais pas. Il est très ouvert, blagueur. Il chambre pas mal, mais toujours avec un bon esprit. Il est comme ça avec tous les joueurs. Ça nous a mis à l’aise dans le groupe et ça nous a enlevé de la pression. »