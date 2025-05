Adil Rami promet du très lourd à la télévision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières semaines, Adil Rami est partout à la télévision. L’ancien joueur de l’OM était ainsi au casting de Danse avec les Stars, émission de TF1 lors de laquelle il a atteint la finale en terminant 3ème. Si cette aventure est terminée, Rami est toujours sur M6 dans l’émission Les Traites. Et il a fait une annonce à propos de celle-ci.

Depuis qu’il a pris sa retraite sportive, Adil Rami multiplie les projets. L’un d’eux l’a notamment amené sur M6. En effet, l’ancien joueur de l’OM s’est retrouvé au casting de l’émission Les Traitres, où il en est l’un des personnages principaux actuellement. Une aventure à laquelle Rami prend énormément plaisir à partir et on n’aurait encore rien vu…

« Vous n’êtes pas prêts »

Sur Instagram, Adil Rami a fait une annonce à propos de son aventure dans Les Traitres sur M6. « Concernant Les Traitres, franchement, c’est pas mal du tout. Je vois vos commentaires, vos messages, je vois tout. Vous n’êtes pas prêts. Ça se complique. C’est beau, c’est dur, c’est très smart », a balancé le champion du monde 2018.

« Même Adil me lâche »

Lors du dernier épisode des Traitres, Adil Rami s’est d’ailleurs fait remarquer, n’hésitant pas à trahir Liane Foly. « J'hallucine. C'est pas possible, il m'a encore plus enfoncée. Je me sens complètement lésée, abandonnée. Même Adil me lâche. C'est chacun pour soi. Ce sont deux traîtres pourris », avait alors ragé la chanteuse.