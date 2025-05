Adil Rami : Menacé de mort, il stop tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il a décidé de claquer la porte. L'arbitre Rayan Herry a stoppé son aventure Kings League suite à des menaces reçues sur les réseaux sociaux. Selon lui, le climat autour de cette compétition est néfaste en raison des enjeux financiers. Derrière les caméras, on serait très loin du divertissement.

Premier gros couac pour la Kings League France, dont la première saison est diffusée sur Twitch et sur M6 +. Menacé de mort après avoir repoussé un joueur trop insistant lors de la rencontre entre les équipes d'Adil Rami et du streamer Domingo, l’arbitre Rayan Herry a décidé de jeter l’éponge et de quitter le projet. « J'ai reçu des messages haineux parce que j'ai repoussé un joueur » a confié l’arbitre.

Herry dénonce des menaces

L’affaire ne s’arrête pas là puisqu’il indique sur sa chaîne Youtube qu’un dirigeant de l’équipe 360 Nations, dirigée par Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan. « Il m'a dit : ''J'ai fait venir des joueurs du Real, du Barça, j'ai mis beaucoup d'argent et vous nous faites ça.'' Je me suis senti en danger » a-t-il confié. Justement, les enjeux financiers font perdre à cette compétition la légèreté qu’elle souhaite diffuser à travers les écrans. « Quand il y a de la médiatisation et de l'argent, il n'y a pas de divertissement, surtout quand vous êtes arbitres » a déclaré Herry.

La Kings League prend au sérieux les accusations

Ces dénonciations ont évidemment faire réagir la direction de la Kings League France. « C'est une situation que l'on prend très au sérieux, car le respect de toutes les personnes impliquées est une priorité absolue. Aucun manque de respect ne sera toléré. C'est une compétition qui se lance, donc ce n'est pas parfait. Mais on écoute les retours, on corrige ce qui doit l'être, et on construit petit à petit un cadre à la hauteur de nos ambitions » a-t-elle diffusé. Pas de quoi convaincre le jeune arbitre : « Il n'y a pas de respect. C'est tout sauf du divertissement. Tout ce qu'on n'aime pas dans le football est présent en fois 10 dans cette compétition, sans cadre et sans instance. »