Adil Rami lui fait un sale coup, grosse explication dans les coulisses de Danse avec les stars !

Adil Rami a remporté la quatrième saison du jeu télévisé "Les Traîtres" sur M6 en déjouant brillamment ses adversaires. Toutefois, cette victoire a nécessité des sacrifices, notamment l'élimination de son complice Logfive. Les deux hommes ont depuis eu l’occasion de s’expliquer dans les coulisses de l'émission "Danse avec les stars".

S’il assure avoir eu du mal à jouer les « traîtres » dans le programme du même nom diffusé sur M6, force est de constater qu’Adil Rami a brillamment trompé les autres candidats. Samedi soir, l’ancien joueur de l’OM a remporté la quatrième saison du jeu, parvenant à conserver son identité secrète jusqu’au bout. Pour cela, Adil Rami a dû réaliser quelques sacrifices.

Logfive sacrifié par Adil Rami et Sophie Tapie

Associé à Sophie Tapie et Adil Rami, Logfive faisait également partie des « traîtres » de cette quatrième saison, mais pour préserver leur secret, le créateur de contenu a été éliminé par ses deux compères, de quoi le rendre amer dans l’émission. Interrogé par Télé-Loisirs, Adil Rami révèle avoir échangé avec lui plus tard, lors de son passage dans "Danse avec les stars".

« Logfive avait un peu de rancœur, mais je le comprends »

« J'ai revu Logfive. Il était venu dans Danse avec les stars et on a discuté, confie l’ancien joueur de l’OM. Je lui ai dit que j'étais en panique parce que tout le monde me disait que j'allais être éliminé. C'était lui ou moi. Il m'a finalement fait remarquer que mon nom n'était pas sorti ce soir-là et qu'il aurait donc pu rester. Logfive avait un peu de rancœur, mais je le comprends. Aujourd'hui, on en rigole ensemble ».