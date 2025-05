Adil Rami lui fait fait vivre un coup de stress !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compétition lancée par Gérard Piqué, d’abord en Espagne, la Kings League est depuis quelques semaines arrivée en France. Une aventure dont faire partie Adil Rami. En effet, l’ancien joueur de l’OM est le président d’un club, le Wolf Pack FC. Au moment de la draft, Rami n’avait d’ailleurs pas hésité à sélectionner le rappeur, Beendo Z. Ne s’attendant pas à cela, ce dernier avait alors connu un moment de stress.

Ce sont 8 équipes qui s’affrontent ces dernières semaines lors de la Kings League France. Parmi elles, on retrouve notamment le Wolf Pack FC, présidé par un certain Adil Rami. L’ancien joueur de l’OM est donc aujourd’hui à la tête de son propre club et c’est lui et son staff qui avaient d’ailleurs choisi les joueurs du Wolf Pack FC lors de la draft. C’est à cette occasion que Beendo Z, rappeur, avait été choisi pour intégrer l’équipe du champion du monde 2018.

« Je ne pensais pas que j’allais être pris »

Dans des propos accordés à Booska P, Beendo Z est revenu sur cette draft de la Kings League. Alors qu’il a fini par être choisi par le Wolf Pack FC d’Adil Rami, le rappeur reconnait avoir eu une petite frayeur : « Comment je suis arrivé à la Kings League ? Moi, je suis arrivé comme tout le monde. J’ai fait les détections à Clairefontaine et après on a fait la draft. Après, je te mens pas, il y avait un peu de stress à la draft. Moi je pensais que je n’avais pas été pris, je ne pensais pas que j’allais être pris. Mais j’ai été pris. Je pense qu’il y en a plein qui voulaient me prendre, mails ils n’ont pas eu le courage ».

« Rami chambre pas mal, mais toujours avec un bon esprit »

Pour RMC, Beendo Z a également parlé de ses rapports avec son président, Adil Rami. « Après m’avoir drafté, il m’a dit qu’il aimait bien mon profil. J’ai vu qu’il a réagi sur certains gestes que j’ai fait lors des détections. On n’a pas discuté plus que ça. On a une relation président-joueur. Mais il est là, il nous donne des conseils. Il m’a recommandé de muscler un peu mon jeu, il m’a aussi parler de la communication entre coéquipiers sur le terrain. J’ai été surpris par sa personnalité parce que je ne le connaissais pas. Il est très ouvert, blagueur. Il chambre pas mal, mais toujours avec un bon esprit. Il est comme ça avec tous les joueurs. Ça nous a mis à l’aise dans le groupe et ça nous a enlevé de la pression », a-t-il expliqué à ce sujet.