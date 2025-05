Adil Rami : L’histoire d’amour que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Adil Rami a pris sa retraite sportive, ce n’est pas pour autant que l’ancien joueur de l’OM et champion du monde 2018 a disparu des écrans de télévision. Ainsi, au cours des dernières semaines, on a notamment pu le voir sur TF1 dans Danse avec les Stars. Alors qu’on pouvait se demander ce que Rami faisait là, il y a vraiment pris goût au point de tomber amoureux de la danse. De quoi même l’amener en finale de l’émission.

A première vue, Adil Rami et la danse, c’est un mariage qui n’était pas fait pour fonctionner. Quand on a vu l’ancien joueur de l’OM au casting de Danse avec les Stars, on ne donnait pas cher de sa peau et finalement, il a fait mentir tout le monde. Accompagné d’Ana Riera, Rami a connu une progression fulgurante, jusqu’à réussi à atteindre la finale de DALS où il s’est classé 3ème.

« Je suis tombé amoureux de la danse »

Adil Rami aura finalement pris énormément de plaisir à danser, au point même de tomber amoureux de cette discipline. En effet, au cours de l’aventure Danse avec les Stars, le champion du monde 2018 a fait savoir : « Je suis tombé amoureux de la danse. Autant d’affection et d’amour pour la danse, qui l’aurait cru ? J’aime tellement interpréter, j’aime tellement être synchro avec la musique. L’intensité qu’il y a, la compétition. Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête ». Rami en avait par la suite rajouté une couche, lâchant : « Je peux dire que je suis tombé amoureux de la danse. J’ai dévoilé mes émotions, mon histoire. Chose que l’on ne fait pas en tant que sportif ».

« Pour moi, c'est la plus belle victoire, mieux que le trophée, mieux que tout »

Ayant accompagné Adil Rami durant Danse avec les Stars, Ana Riera a réagi à cette histoire d’amour que personne n’avait vu venir. « Je pense que c'est de voir Adil tomber amoureux de la danse, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un footballeur, donc j'avais un peu le cliché dans ma tête et je ne pensais pas qu'il aurait autant une âme artistique. Il est tellement sensible et il est tombé amoureux du fait de s'exprimer à travers la danse, d'exprimer une histoire, de toucher le public. Au début, il dansait beaucoup pour les notes et à un moment donné, je lui ai dit, il faut que tu danses pour toucher les gens parce que tu peux les faire rêver à travers leur télé. Il s'est focus sur ça et a commencé à tomber amoureux de la danse. Pour moi, c'est la plus belle victoire, mieux que le trophée, mieux que tout. Moi, je n'ai jamais dansé pour la victoire, même pendant ma carrière de compétition, c'est pour ça que j'ai vite arrêté d'ailleurs. Je n'ai jamais dansé pour un résultat, ni pour des notes, ni pour des juges. Je danse pour le public et je suis contente d'avoir transmis ça à Adil », a fait savoir la danseuse de DALS.