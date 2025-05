Adil Rami : Les menaces révélées dans la presse !

La rédaction

Adil Rami s’est, depuis quelques mois, engagé dans la Kings League comme président du Wolf Pack FC. Cependant, le projet imaginé par Gérard Piqué se retrouve au cœur d’une vive polémique. Rayan Herry, arbitre de la Kings League affirme pour L’Équipe avoir reçu des menaces et des propos dégradants lors d’un match opposant Adil Rami au streameur Domingo.

Depuis quelques mois, Adil Rami a rejoint l’aventure Kings League. Une ligue fermée de football à sept, imaginée par Gérard Piqué, dans laquelle l’ancien défenseur est président d’une équipe en collaboration avec l’OM : le Wolf Pack FC. La saison s’est achevée le week-end dernier avec une septième place sur huit pour la formation d'Adil Rami. Cependant, de nombreux scandales ont entourés cette compétition durant les dernières semaines.

«J'ai reçu des messages haineux»

Un arbitre, Rayan Herry, plus connu sous le pseudo «RG28» sur les réseaux sociaux, a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il annonce quitter la Kings League. Il dénonce un environnement toxique et un manque de professionnalisme. Interrogé par L’Équipe, ce jeune arbitre amateur revient sur un match tendu entre Wolf Pack FC d'Adil Rami et FC Silmi, équipe dirigée par le streameur Domingo. Il affirme avoir été la cible de menaces après avoir repoussé un joueur :

«J'ai reçu des messages haineux parce que j'ai repoussé un joueur.»

Il déclare également avoir été visé par des propos «dégradants» de la part de certains présidents de clubs.

La colère d’Adil Rami

Adil Rami s’était déjà emporté à plusieurs reprises sur les arbitres de la Kings League, que ça soit en live sur sa chaîne Twitch, ou bien sur ses réseaux sociaux.

«Nouvelle journée ce soir, 18h. Messieurs les arbitres, faites-vous plaisir : il ne reste plus que trois journées pour approfondir votre magnifique travail de boycott. Certains regardent des matchs avec des règles claires et du beau jeu. D'autres, comme nous, assistent chaque semaine à de nouvelles surprises... toujours plus créatives. Depuis la première journée, l'injustice est devenue une habitude. Aujourd'hui, elle est même devenue un spectacle. Hâte de découvrir, pour cette 5ᵉ journée, le nouveau chef-d'œuvre d'invention que nous réservent nos chers arbitres. La Kings League, ou l'art de réinventer les règles chaque week-end. Ceci dit, l'arbitre de la 4ᵉ journée sur le 1ᵉʳ et 4ᵉ match, bravo à toi.» avait écrit Adil Rami sur Instagram.