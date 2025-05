Adil Rami les a trompées, «j’avais un peu honte»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, ancien défenseur de l'OM, a démontré ses talents de stratège en remportant la quatrième saison de "Les Traîtres" sur M6. Lors de la finale diffusée samedi soir, le champion du monde de football a révélé son véritable rôle à Alizé Cornet et Rose THR, de quoi le troubler.

Troisième de "Danse avec les stars", Adil Rami s’est montré plus habile dans "Les Traîtres", l’émission de M6 qu’il a remporté à l’issue de la finale diffusée samedi soir. L’ancien joueur de l’OM a ainsi pu révéler à Alizé Cornet et Rose THR, les deux autres finalistes, qu’il avait manipulé les candidats de cette quatrième saison pour cacher sa véritable identité de « traître ». Un rôle difficile à jouer et à révéler.

« Un mélange d’impatience et de stress »

« J’avais un mélange d’impatience et de stress, a confié Adil Rami à Gala, concernant l’ultime face à face avec les deux dernières candidates. En arrivant à cette ultime table ronde, j’ai senti que j’avais de grandes chances pour remporter la saison. J’avais la dague, le respect et la confiance de mes camarades. Comme dans ma carrière de footballeur, je voulais jouer jusqu’au dernier coup de sifflet et rester en tête. J’avais tout préparé en amont. D’après mes calculs, je savais que c’était quasi fini pour Sophie et que j’allais être face à Alizé et Rose. Avec ma chère traître, on a donc élaboré une stratégie. Lors d’une réunion, elle m’a dit qu’elle avait fait le maximum pour que l’on puisse gagner mais que nos camarades allaient l’allumer lors de la dernière table ronde. Elle m’a demandé de faire la même chose. Je lui ai fait confiance et j’ai géré le reste. »

« Quand je leur ai annoncé mon rôle, que j’ai vu leur regard et leur déception »

Au moment de faire sa grande annonce Alizé Cornet et Rose THR, plusieurs pensées ont traversé l’esprit d’Adil Rami, qui n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes : « J’ai ressenti du soulagement, et en même temps, beaucoup de culpabilité à l’égard de mes camarades qui m’ont fait confiance durant tout le jeu. Quand je leur ai annoncé mon rôle, que j’ai vu leur regard et leur déception, ça m’a fait quelque chose. J’avais un peu honte. Puis, on a pris le temps de discuter. Elles m’ont dit que je ne devais pas m’inquiéter et que ce n’était qu’un jeu. Bon, je ne vous cache pas qu’elles m’en ont voulu un petit peu (rires). »