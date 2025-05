Adil Rami : Le transfert surprise... avec l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En plus de ses performances pendant Danse pendant plus de deux mois et son passage dans Les Traîtres, Adil Rami est le président du Wolf Pack FC de la Kings League France. En ballotage défavorable après la phase de poules, le patron de l'équipe partenaire de l'OM a signé un coup de dernière minute. Explications.

La Kings League France entame ce week-end sa phase à élimination directe. La dernière chance pour Adil Rami de rêver d'un sacre dans cette compétition. En raison de sa 7ème place sur 8 équipes pendant le mini-championnat, le président du Wolf Pack FC est contraint de passer par les Play-In face à la 360 Nation de Jules Koundé, Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni ce dimanche 11 mai.

Le Wolf Pack FC en Play-In de la Kings League France !

Pour le choc de la dernière chance du Wolf Pack FC, équipe qui est en partenariat avec l'OM comme annoncé par le club marseillais par le biais d'un communiqué à la fin du mois de mars, Adil Rami pourra compter sur un ancien joueur de l'Olympique de Marseille présent au match des légendes pour les 125 ans du club marseillais le vendredi 2 mai dernier. Malgré sa bévue, le défenseur brésilien (2008-2011 à l'OM) avait délivré trois passes décisives.

Adil Rami fait appel à Vitorino Hilton

Du haut de ses 47 ans, Vitorino Hilton va offrir ses services à Adil Rami. Ce vendredi, il est révélé que l'ancien défenseur de l'OM et de Montpellier est le joker du Wolf Pack FC pour ce Play-In comme le compte X Kings League Infos l'a publié. Reste à savoir si ce coup de poker d'Adil Rami s'avérera payant pour le Wolf Pack FC.