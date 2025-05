Adil Rami : Le pacte secret à plusieurs milliers d’euros !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami a remporté la quatrième saison de "Les Traîtres" sur M6, grâce à une alliance stratégique avec Sophie Tapie. En dissimulant habilement son rôle de "méchant", le champion du monde de football a décroché la victoire et a décidé de partager sa cagnotte de 44.000€ avec la fille de l’ancien boss de l’OM, chaque candidat du programme représentant une association.

Adil Rami est décidément un candidat coriace. Finaliste de "Danse avec les stars", l’ancien joueur de l’OM a remporté la quatrième saison des "Traîtres" qui s’est achevée samedi soir sur M6 en parvenant à tromper jusqu’au bout les autres candidats et cacher son identité de « méchant ». Rami a pu compter sur le soutien de Sophie Tapie, elle aussi désignée « traîtres » au début du jeu, incitant le champion du monde à faire un très beau geste.

« J’ai partagé la somme pour nos deux associations »

Alors que chaque candidat représentait une association, Adil Rami a décidé de partager sa cagnotte (44.000€) avec Sophie Tapie. « Sincèrement, quand on me dit que j’ai gagné, je réponds que ce sont les traîtres. Sans Sophie, je n’aurais pas gagné cette saison, estime l’ancien footballeur dans un entretien accordé à Gala. Comme elle méritait cette victoire, j’ai partagé la somme pour nos deux associations. » Adil Rami jouait pour l’association Léo, qui soutient les enfants atteints d'un cancer, tandis que la fille de Bernard Tapie soutenait la SPA de Bayonne.

« C’était juste incroyable d’avoir une personne comme elle à mes côtés »

« On l'avait décidé en amont, a confirmé Sophie Tapie, interrogée par PureMédias. On avait toujours dit que si on voyait qu'on n'y arriverait pas tous les deux, on mettrait en place une stratégie pour envoyer l'un ou l'autre au bout et que si on y arrivait, on partagerait bien évidemment les gains. » Entre Adil Rami et Sophie Tapie, un « lien extrêmement fort » s’est noué comme l’a reconnu l’ex-international tricolore à Gala : « C’était juste incroyable d’avoir une personne comme elle à mes côtés. Sophie a été une partenaire extrêmement intelligente, dominatrice, sûre d’elle et convaincante. On l’a bien compris dans cette saison, elle n’est pas une Tapie pour rien (rires). Nous avons aussi un lien extrêmement fort car j’ai eu la chance de rencontrer son père, qui a fait des choses magnifiques pour l’Olympique de Marseille, et de la connaître un petit peu avant l’émission. »