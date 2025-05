Adil Rami, le drame familial qui le touche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de l'émission « Clique » sur Canal +, Adil Rami s'est longuement confié sur les drames qui ont bouleversé sa vie, notamment le départ de son père durant son enfance. Pendant de nombreuses années, le champion du monde 2018 n'avait aucune nouvelle de son géniteur, jusqu'à tout récemment. Il a évoqué cette épreuve face à Mouloud Achour.

L’aventure « Danse avec les Stars » a été chargée en émotions pour Adil Rami. Le champion du monde 2018 a eu la chance de partager quelques moments privilégiés avec ses sœurs, qui ont souffert de l’absence de leur père durant leur enfance. « On a beaucoup de chance de l'avoir dans la famille parce que quand on a un père absent… il faut se construire. Donc mes frères, ils ont été là, notamment Adil, pour justement nous guider au mieux (…) Je ne le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, on vit des moments uniques. Tu nous rends tellement fières que j'espère qu'on va te rendre fier ce soir » avait déclaré l’une d’entre elles.

Rami évoque l'absence de son père

Le père de Rami a quitté le domicile familial lorsque le le joueur avait 11 ans. Une absence qu’il a eu du mal à accepter. « Mon papa, c'était... Je ne sais pas. Quand j'étais petit, je le voyais, il était avec nous. Et puis, du jour au lendemain, c'était dispute sur dispute avec maman. Et puis, le jour au lendemain, je suis arrivé à un stade où j'ai prié dans mon lit pour qu'il quitte la maison parce que je n'arrivais plus à supporter ces embrouilles de famille. Un jour, il est parti. Et là, très peu de nouvelles, jusqu'à plus rien. Je n'ai pas la notion réelle. J’ai grandi comme ça. J’aurais aimé qu’il me mette sur le droit chemin quand je me suis un peu égaré, qu’il m’explique la vie d’un homme… tout simplement » a-t-il confié.

« Je veux que mes enfants sachent ce que j’ai vécu »

Rami s’est servi de cette épreuve pour devenir un homme meilleur, mais aussi un meilleur père. « Je leur montre le bon chemin, la mentalité à avoir. Je suis conscient qu’ils feront leur propre route, mais je veux qu’ils sachent ce que j’ai vécu, comment j’ai avancé » a déclaré l’ancien joueur de l’OM lors d’un entretien accordé à Mouloud Achour sur Canal +.