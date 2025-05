Adil Rami : La femme qu’il veut suivre à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Présent donc au casting de la dernière saison de Danse avec les Stars, Adil Rami s’est notamment retrouvé associé à Ana Riera. Et encore les deux, le courant est immédiatement passé. L’association a fonctionné et même si l’aventure est aujourd’hui terminé, le lien n’est clairement pas rompu. Adil Rami entend ainsi suivre encore Ana Riera, même à l’étranger.

Si Adil Rami a atteint la finale de Danse avec les Stars, il le doit particulièrement à celle qui l’accompagnait : Ana Riera. L’ancien joueur de l’OM n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage et de dire tout le bien qu'il pensait d'elle à de nombreuses occasions. Devenus très proches, les deux s’entendent à merveille. « J’ai eu la chance de danser avec l’une des plus grandes et des meilleures danseuses. (…) C’est quelqu’un qui est à fond dans ses projets, dans sa passion. Elle passe son temps à danser, à se perfectionner. Ce n’est pas pour rien qu’Ana est l’une des plus grandes dans ce domaine », a notamment reconnu Adil Rami.

« Je compte bien la supporter jusqu’à Londres très prochainement »

Et alors que Danse avec les Stars est aujourd’hui terminé, Adil Rami et Ana Riera vont continuer de se voir. En effet, sur Instagram, le champion du monde 2018 a d’ailleurs fait savoir à propos de celle qui était sa danseuse dans l’émission de TF1 : « Je vais revoir Ana ? Bien sûr. Je compte bien la supporter jusqu’à Londres très prochainement dans ce magnifique show « burn the floor » d’ailleurs ».

« Je pense que c'est une amitié qui va durer pendant longtemps »

De son côté, à propos de son lien avec Adil Rami, Ana Riera a pu expliquer dernièrement : « Je pense que c'est une amitié qui va durer pendant longtemps, j'espère à vie. C'était vraiment une relation très familiale, très frère et sœur. Il me disait tout le temps 'tu es ma troisième sœur'. Bien sûr, on va se revoir et rester en contact ».