Adil Rami : La femme qui l’a fait craquer

Entre février et fin avril dernier, Adil Rami était à l’affiche de la 14ème saison de Danse avec les stars et s’est hissé jusqu’aux finales de l’émission de TF1. Et ce, grâce au discours persuasif de sa partenaire de danse Ana Riera qu’il a avoué ne pas oser « toucher » au début. Son aventure avec la danseuse lui a permis de débloquer quelque chose qu’il ne savait pas présent chez lui…

« Merci à Ana Riera, une danseuse exceptionnelle, une partenaire au talent rare, une personne qui a su m'élever, me guider, me transformer ». Voici le discours que tenait Adil Rami sur les réseaux sociaux après sa finale perdue face à Lénie au terme de la 14ème saison de Danse avec les stars fin avril. Pour en arriver à ce stade de la compétition, le champion du monde a dû sauter dans le vide.

«Tu sais que j'ai eu du mal au début avec Ana Riera»

Se disant mal à l’aise à l’idée de toucher sa partenaire Ana Riera lors de leurs premières répétitions cet hiver, Adil Rami s’est livré à Mouloud Achour sur ses difficultés initiales. « Tu sais que j'ai eu du mal au début avec Ana Riera, j'ai eu du mal à la toucher. Parce qu'aujourd'hui en France, tout est calculé, tout est pointé du doigt et j'ai beaucoup de respect pour la femme même si on a essayé et qu'on essaie encore aujourd'hui de me faire passer pour un monstre ».

«Tu dois me toucher, il faut que tu me prennes et qu'on danse ensemble»

Pendant ladite interview pour Clique, Adil Rami affirmait qu’Ana Riera lui avait remis les idées en place au point de le faire craquer et de dévoiler une facette de sa personnalité qui restait méconnue du grand public. « J'ai un gros respect pour la femme et c'est vrai que j'ai eu du mal. Et Ana me disait : 'Arrête maintenant ! On est à la danse, c'est notre domaine, c'est notre monde artistique, tu dois me toucher, il faut que tu me prennes et qu'on danse ensemble.' J'avais du mal ».