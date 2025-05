Adil Rami fait enrager deux célébrités sur M6 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le dernier épisode des Traites diffusé sur M6, Adil Rami a notamment été à l’origine de deux départs. En effet, l’aventure s’est terminée pour Liane Foly et Francis Huster. Concerné par ces deux évictions, l’ancien joueur de l’OM n’a d’ailleurs pas manqué de déclencher la colère de la chanteuse et du comédien.

Liane Foly et Francis Huster ne sont désormais plus dans l’aventure Les Traitres sur M6. En effet, pour la chanteuse et le comédien, ça s’est terminé lors de l’épisode diffusé ce jeudi. Une élimination qui les a contrarié au plus haut point. Liane Foly et Francis Huster n’ont ainsi pas hésité à exprimer leur colère, eux qui doivent leur élimination à Adil Rami.

« Même Adil me lâche »

Traitre avec Adil Rami et Sophie Tapie, Liane Foly a malgré tout été abandonnée par eux et éliminée par les candidats de l’émission de M6. En colère, elle a ainsi lâché : « J'hallucine. C'est pas possible, il m'a encore plus enfoncée. Je me sens complètement lésée, abandonnée. Même Adil me lâche. C'est chacun pour soi. Ce sont deux traîtres pourris ».

« C'est dégueulasse »

Francis Huster a lui subi les foudres des Traitres, qui ont décidé de l’éliminer. De quoi l’agacer au plus haut point : « Oh, non, c'est pas vrai, mais c'est dégueulasse. Donc, jusqu'au bout, ils se seront conduits en traîtres. Ils vont gagner parce que sans moi autour de la table ronde, ils n'auront peur de personne. J'ai été loyal jusqu'au bout et on m'a trahi, comme Hamlet. Voilà. J'étais Hamlet, avec mon crâne ».