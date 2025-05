Adil Rami et une championne de tennis, la fin électrique de leur aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La finale de la quatrième saison des "Traîtres" sur M6 a offert son dénouement aux téléspectateurs samedi soir avec la victoire d'Adil Rami, qui a su préserver son rôle de "méchant" jusqu'au bout. Face à lui, Alizé Cornet, ancienne joueuse de tennis, qui a visiblement eu besoin d’un peu de temps pour accepter d’avoir été trompée par son camarade.

Samedi soir était diffusée sur M6 la finale de la quatrième saison des "Traîtres", qui a réussi aux sportifs du casting puisqu’Adil Rami et Alizé Cornet sont allés jusqu’au bout du programme, avec deux rôles bien différents. Si l’ancienne joueuse de tennis faisait partie des candidats loyaux, Adil Rami avait quant à lui été désigné « traître » au début de la saison, un rôle secret qu’il est parvenu à préserver, remportant ainsi le jeu.

« Elles ont très mal réagi ! »

Face à Adil Rami lors de la dernière table ronde, Alizé Cornet et Rose THR ont visiblement eu du mal à accepter la révélation faite par l’ancien footballeur. « Elles ont très mal réagi ! J'avais prévu mon coup avec la dague (permettant d'avoir un vote qui comptait double, ndlr) en leur disant qu'elle était à nous trois. J'ai réussi à les avoir à mes côtés et c’était le plus dur. Je savais qu'elles comprendraient à la fin que je les avais trahies depuis le début. C'était dur », a confié celui qui n’a pas su retenir ses larmes au moment d’annoncer sa véritable identité en finale.

« Si elles m’en ont voulu ? J'ai eu l'impression en tout cas »

« Si elles m’en ont voulu ? J'ai eu l'impression en tout cas. Pour être honnête, l'heure qui a suivi ma victoire, nous ne nous sommes pas trop vus car nous devions tourner les interviews de réaction. Le lendemain matin, lorsque nous étions sur la route du retour, c'était marrant. On avait prévu de faire beaucoup de choses tous ensemble. Nous devions nous revoir, faire du paddle avec Alizé Cornet, etc. Mais à ce moment-là, tout était encore trop frais dans nos têtes pour reparler de nos projets. (rires) Tout le monde était encore sous le choc. Anthony Colette m'en voulait, mais m'a dit que j'avais bien joué. Aujourd'hui, heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts et tout le monde se kiffe », confie Adil Rami dans un entretien accordé à Télé-Loisirs.