Adil Rami et l’argent, la grande annonce !

Si Adil Rami a pris se retraite sportive, ce n’est pas pour autant qu’il a disparu des radars. Bien au contraire. En effet, l’ancien joueur de l’OM multiplie les projets, notamment à la télévision. On a pu le voir sur TF1 dans Danse avec les Stars et il est toujours à l’antenne sur M6 dans Les Traitres. Toutefois, Rami a été très clair : ça n’a jamais été une question d’argent pour lui.

Pour Adil Rami, ses apparitions à la télévision lui ont rapporté de jolis chèques. En effet, les salaires du champion du monde 2018 pour Danse avec les Stars et Les Traitres ont été révélés et c’est une petite fortune. Pour l’émission diffusée sur M6, Rami était le candidat le mieux payé avec 100 000€. Pour ce qui est de l’aventure sur TF1, il était le 2ème plus gros cachet avec 350 000€, pas loin des 400 000€ versés à Florent Manaudou.

« L’argent passera toujours après mon plaisir »

Sur Instagram, Adil Rami a répondu à de nombreuses questions de ses fans. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a alors fait une confidence à propos de l’argent, assurant : « Pourquoi choisir tel ou tel projet (passion/argent/dépassement de soi) ? Sortir de ma zone de confort, découvrir, me surprendre et surprendre. L’argent passera toujours après mon plaisir. Je pense aventure et passion ».

« Je suis tombé amoureux de la danse »

Pour Adil Rami, l’aventure Danse avec les Stars a d’ailleurs viré à la passion inattendue. En effet, pas vraiment prédisposé à la danse, l’ancien joueur de l’OM a reconnu être tombé amoureux de cette discipline : « Je suis tombé amoureux de la danse. Autant d’affection et d’amour pour la danse, qui l’aurait cru ? J’aime tellement interpréter, j’aime tellement être synchro avec la musique. L’intensité qu’il y a, la compétition. Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête. (…) Je peux dire que je suis tombé amoureux de la danse. J’ai dévoilé mes émotions, mon histoire. Chose que l’on ne fait pas en tant que sportif ».