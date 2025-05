Adil Rami est «tombé amoureux», la grande surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami a surpris et enchanté le public lors de sa participation à "Danse avec les stars". Aux côtés de sa partenaire Ana Riera, l’ancien joueur de l’OM a atteint la finale, terminant en troisième position. Le champion du monde reconnaît avoir découvert une véritable passion pour la danse au cours de cette aventure.

Ce samedi soir, Adil Rami a remporté la quatrième saison des "Traîtres", émission diffusée ces dernières semaines sur M6 mais enregistrée il y a quelques mois, avant sa participation dans "Danse avec les stars". Pas de quoi lui donner un excès de confiance pour le concours de danse de TF1 au cours duquel il a brillé.

« Je ne pensais pas tomber amoureux »

« En arrivant dans Danse avec les stars, je n’ai jamais pensé à ma victoire dans Les Traîtres. Je ne pensais même pas aller aussi loin dans le concours, assure Adil Rami dans un entretien accordé au magazine Gala. Sincèrement, je ne pensais pas tomber amoureux de la danse et ressentir des émotions aussi fortes. J’ai même été surpris des commentaires des juges et de l’amour du public. J’ai juste vécu le moment présent et à fond. »

« J’ai réussi à ressentir des émotions très fortes »

Aux côtés d’Ana Riera, sa partenaire, Adil Rami s’est hissé jusqu’en finale de Danse avec les Stars, terminant troisième derrière Florent Manaudou et la gagnante Lénie, que le public avait découvert sur le plateau de la Star Academy. « J’ai réussi à danser, à être encore plus impressionné par le corps humain, à être concentré autant de temps, à assimiler autant de pas et à ressentir des émotions très fortes, savoure l’ancien joueur de l’OM. Je suis un hypersensible et je n’ai pas honte de le dire. Pour moi, c’est une véritable chance car, grâce à ça, je me sens vivant. »