Adil Rami en pleurs, la grande trahison

Alexis Brunet

Depuis l’arrêt de sa carrière de footballeur, Adil Rami n’arrête pas. L’ancien joueur de l’OM participe à la Kings League avec sa propre équipe, mais il s’est également essayé à la télévision, dans Danse avec les stars et Les Traîtres. Le Français a d’ailleurs gagné l’émission de M6, malgré une trahison en finale qui l’a fait fondre en larmes.

L’après-carrière chez les joueurs de football est souvent un sujet très compliqué. Certains essaient de rester dans le domaine du foot, mais d’autres se tournent vers d’autres projets. C’est notamment le cas d’Adil Rami, qui fait de la radio, mais surtout de la télévision.

Danse avec les stars et Les Traîtres pour Adil Rami

Dernièrement, on a pu voir Adil Rami à la télévision dans deux émissions différentes. Le Français était au casting de Danse avec les stars, mais également du jeu Les Traîtres sur M6. L’ancien joueur de l’OM a d’ailleurs gagné le programme de la sixième chaîne, grâce à une trahison lors de la grande finale.

« J’ai culpabilisé de gagner »

Lors de l’annonce de sa victoire dans Les Traîtres, Adil Rami avait fondu en larmes et il avait demandé à s’éclipser. Une séquence sur laquelle est revenu le champion du monde 2018 pour Le Parisien. « J’ai joué mon rôle de traître à fond, en me rapprochant des loyaux et en gagnant leur confiance. Et en vérité, à travers ce jeu, nous créons des relations d’amitié. Donc je me suis senti un peu mal. J’ai culpabilisé de gagner, mais il fallait que je respecte les règles et mon rôle. » Le message est passé.