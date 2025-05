Adil Rami en couple, sa nouvelle histoire d’amour dévoilée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Longtemps absent en raison de son calendrier chargé, avec ses participations aux "Traîtres" puis à "Danse avec les stars", Adil Rami a fait son retour dans "Les Grosses Têtes" de RTL et en a profité pour faire une révélation de taille sur sa vie privée, se déclarant en couple depuis deux mois.

Il était difficile de rater Adil Rami durant ce début d’année 2025. Finaliste de "Danse avec les stars" sur TF1, l’ancien joueur de l’OM vient également de remporter la quatrième saison des "Traîtres" samedi soir sur M6, un calendrier chargé l’empêchant d'apparaître dans les Grosses Têtes, la célèbre émission de RTL présentée par Laurent Ruquier à laquelle il participe comme chroniqueur depuis 2023. Présent ce lundi, Adil Rami en a profité pour faire une confidence sur sa vie privée.

« Je suis pris en ce moment »

La présence d’Adil Rami à Cannes pour le Festival qui débute ce mardi 13 mai n’a pas manqué d’interpeller les autres sociétaires de l’émission, à l’instar de l’actrice Isabelle Mergault, plaisantant sur les réelles motivations du finaliste de DALS : « Il y va pour les filles, pas pour les films ». L’occasion pour lui de clarifier sa situation personnelle : « Je suis pris en ce moment, je fais très attention ».

« Ça fait maintenant deux mois »

« Vous avez une nouvelle fiancée ? Vous l'avez rencontrée dans Les Traîtres ? », l'a relancé Isabelle Mergault. « Non ! Ça fait maintenant deux mois », a enchaîné Adil Rami, ajoutant que sa nouvelle compagne devrait l’accompagner. En début d’année, l’ancien joueur de l’OM avait déjà avoué être en couple auprès de Télé-Loisirs : « J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps. C'est du sérieux, oui. Mais on ne va pas encore se montrer parce que je n’ai pas envie que ça parle trop... Mais oui, j'ai envie de me poser, aujourd'hui ».