Adil Rami - Danse avec les stars : Négociations révélées pour son retour !

Aperçu ces derniers mois dans "Danse avec les stars" et "Les Traîtres", Adil Rami pourrait faire son retour à la télévision dans un futur proche. Interrogé par Télé-Loisirs après sa victoire dans le programme de M6, l’ancien joueur de l’OM a révélé des discussions pour « certains projets ».

Considéré comme un bon client par les chaînes, Adil Rami a multiplié les apparitions à l’écran en ce début d’année 2025, disputant l’intégralité des primes de "Danse avec les stars" sur TF1 en allant jusqu’en finale, et en remportant la quatrième saison des "Traîtres" sur M6. Alors que les deux programmes sont désormais terminés, on pourrait prochainement revoir Adil Rami sur le petit écran.

Adil Rami discute pour « certains projets à la télévision »

« Je suis en pleines discussions pour certains projets à la télévision », a révélé pour Télé-Loisirs Adil Rami, qui ne manque pas de projets : « En parallèle, ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est ma chaîne Twitch qui monte de plus en plus. Je vais également ouvrir une chaîne YouTube prochainement. Je suis aussi président d'une équipe, le Wolf Pack FC, dans la Kings League (une compétition de football à sept créée par Gerard Piqué, ndlr). Ça fait beaucoup. »

« Je ne veux pas rester dans une case »

Adil Rami veut également garder du temps pour sa vie de famille : « Il ne faut pas non plus oublier que je suis père de famille (il est père de jumeaux prénommés Zayn et Madi et nés en 2016, ndlr). Je dois trouver du temps pour mes enfants qui vivent en Espagne. Depuis que j'ai arrêté le football, je pense un peu à l'américaine. Je ne veux pas rester dans une case, ni avoir de limites. »