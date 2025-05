Adil Rami balance après la fin de Danse avec les Stars !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, Adil Rami était donc présent au casting de Danse avec les Stars. Et lors de l’émission de TF1, l’ancien joueur de l’OM a surpris tout le monde. Alors qu’on ne s’attendait pas à le voir aller très loin, Rami a su se hisser jusqu’en finale de DALS. Une belle aventure pour le champion du monde 2018 qui a livré quelques confidences à propos de celle-ci sur ses réseaux sociaux.

Pendant plusieurs semaines, Adil Rami a fait un carton sur TF1. Présent dans Danse avec les Stars, l’ancien joueur de l’OM a eu une progression fulgurante, réussissant à se hisser jusqu’en finale de DALS. Rami s’est régalé, au point de tomber amoureux de la danse : « Je suis tombé amoureux de la danse. Autant d’affection et d’amour pour la danse, qui l’aurait cru ? J’aime tellement interpréter, j’aime tellement être synchro avec la musique. L’intensité qu’il y a, la compétition. Je n’ai vraiment pas envie que ça s’arrête ».

« Je suis rempli de souvenirs, de potes en or, de fous rires »

Aujourd’hui, l’aventure Danse avec les Stars est terminée pour Adil Rami, qui s’est classé 3ème de l’émission avec sa danseuse, Ana Riera. Répondant à des questions de ses fans sur Instagram, le champion du monde 2018 a alors fait de nombreuses confidences ce qu’il a vécu et l’après DALS. « Je ne me sens pas « vide » depuis la fin de l’émission ? Vide ? Pas du tout. Je suis rempli de souvenirs, de potes en or, de fous rires… et de quelques pas de plus (même si c’est pas encore Broadway). Danse avec les Stars, ça m’a rempli, pas vidé », a tout d’abord confié Adil Rami.

« Super dur »

Toujours à propos de son expérience dans Danse avec les Stars, Adil Rami a expliqué à quel point ça avait été dur pour lui au début. « C’était dur au début les entraînements ? Super dur oui. Trop d’infos techniques, beaucoup d’exigences, de sacrifices et aussi un gros travail de souplesse pour aller jusqu’en finale », a-t-il fait savoir.