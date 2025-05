Adil Rami avec une célébrité, l’invitation inattendue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Outre "Danse avec les stars", Adil Rami a également participé à la nouvelle saison des "Traîtres", émission diffusée actuellement sur M6. Une nouvelle aventure qui s’est visiblement bien passée pour l’ancien joueur de l’OM, qui a gardé contact avec d’autres célébrités, à l’instar de Raquel Garrido, invitée à sa soirée d’anniversaire en décembre dernier.

Il y a quelques mois, avant de s’illustrer sur le parquet de "Danse avec les stars", Adil Rami a participé au tournage de l’émission "Les Traîtres", actuellement diffusée chaque jeudi soir sur M6. L’ancien joueur de l’OM a ainsi pu rencontrer d’autres personnalités présentes au casting, à l’instar de Raquel Garrido, avec qui le courant est visiblement passé.

« Adil Rami nous a invités à son anniversaire »

Interrogé par Télé-Loisirs sur ses relations avec le reste du casting, l’ancienne députée insoumise révèle notamment avoir été invitée à l’anniversaire d’Adil Rami en décembre dernier. « Les liens qui se sont tissés entre nous perdurent encore à ce jour. On a un groupe WhatsApp, on communique, on se donne des nouvelles. On se revoit dans la mesure du possible. Je suis allée voir le dernier spectacle de Liane Foly, Adil Rami nous a invités à son anniversaire… On a vraiment tissé des liens et c’est sans doute parce que pour la première fois, le tournage a eu lieu dans le même château que là où on dormait, donc on a vraiment été très proches les uns des autres en permanence », confie-t-elle.

« On s’est bien entendus »

Et de conclure : « On s’est bien entendus et je crois d’ailleurs que ça se voit dans le jeu. C’est aussi une des raisons pour lesquelles les traîtres sont souvent déstabilisés cette saison, parce qu’il y a une franche solidarité entre loyaux. »