Adil Rami avec une célèbre femme politique, «je suis vraiment très heureuse»

Adil Rami, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, et Raquel Garrido, ancienne députée insoumise, figurent au casting de l'émission "Les Traîtres" sur M6. Interrogée par Télé-Loisirs, la femme politique, éliminée jeudi soir, a affiché sa joie de participer à ce divertissement familial, influencée par ses proches.

Alors que l’aventure "Danse avec les stars" a pris fin vendredi dernier, on peut encore retrouver Adil Rami chaque semaine à la télévision dans l’émission "Les Traîtres", diffusée sur M6. L’ancien joueur de l’OM fait justement partie des candidats ayant pour but de tromper les autres participants, à l’instar de Raquel Garrido, qui a accepté de faire partie de cette saison.

« Je trouve que c’est une merveilleuse émission de divertissement »

L’ancienne figure ancienne de La France Insoumise a justifié auprès de Télé-Loisirs sa participation au programme. « J’ai accepté de participer parce que je trouve que c’est une merveilleuse émission de divertissement. La vie est difficile et c’est rare d’avoir la possibilité de rigoler, de vivre des émotions intenses et de se poser en famille, avec ses amis et ses enfants. Je trouve que cette production est très bien réalisée et je suis vraiment très heureuse si par ma participation j’ai pu permettre aux gens de passer un peu de bon temps », a confié Raquel Garrido, soutenue par ses proches.

« Ce sont mes proches qui m’ont convaincue d’y participer »

« À vrai dire, ce sont plutôt mes proches qui m’ont convaincue d’y participer, a révélé celle qui a été éliminée lors de l’émission du 1er mai. C’est surtout dans le regard de mes enfants, de mon mari et de mes amis que j’ai compris que si quelqu’un pouvait arriver à être sur plusieurs registres à la fois, c’est-à-dire le registre de l’engagement politique mais aussi le registre des relations humaines simples dans le cadre d’un divertissement, c’était moi. Du coup, ils m’ont soutenue et je dois dire que depuis le début de la saison ils sont accrochés à chaque épisode. Je ne leur dis rien, je ne spoile pas. »