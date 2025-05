Adil Rami au cinéma, les grosses propositions révélées !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami fait désormais parler de lui sur les plateaux de télévision. Après avoir brillé dans "Danse avec les stars" et triomphé dans "Les Traîtres", l’ancien défenseur de l'OM a révélé être courtisé par le cinéma et le théâtre. Malgré les propositions, le champion du monde préfère prendre du recul pour l’heure.

Adil Rami a fait parler de lui en ce début d’année 2025. Révélation de la 14e saison de "Danse avec les stars", se hissant jusqu’en finale et terminant troisième derrière Florent Manaudou et la chanteuse Lénie, l’ancien joueur de l’OM est également sorti victorieux de l’émission "Les Traîtres", trompant les autres célébrités du programme. Une participation qui pourrait permettre au champion du monde 2018 d’entamer une reconversion d’acteur.

Adil Rami approché par le monde du cinéma et du théâtre

Interrogé par Gala au lendemain de la diffusion de la finale des "Traîtres", Adil Rami a révélé que ses talents de stratège visibles sur M6 pourraient lui ouvrir de nouvelles portes : « Depuis ma saison des Traîtres, je commence à avoir pas mal de propositions dans le monde du cinéma et du théâtre ».

« Aujourd’hui, j’ai envie de prendre du recul »

Mais Adil Rami n’entend pas se précipiter pour l’heure : « Aujourd’hui, j’ai envie de prendre du recul et voir ce qui va se passer naturellement. Au-delà des contrats, le plus important pour moi est de faire les choses avec passion. C’est la plus belle des richesses. »