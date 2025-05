Adil Rami annonce une «dinguerie»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aperçu récemment sur TF1 et M6, Adil Rami est également très actif sur Twitch avec sa propre chaîne qui compte plus de 185.000 abonnées. Désireux d’améliorer son installation, l’ancien joueur de l’OM a annoncé de futurs travaux chez lui. « Ça va être une dinguerie », s’enthousiasme-t-il au moment de présenter son futur équipement.

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Adil Rami multiplie les projets dans les médias. Présent dans "Les Grosses Têtes" auprès de Laurent Ruquier depuis 2023, l’ancien joueur de l’OM a récemment fait parler de lui pour son parcours réussi dans "Danse avec les stars" sur TF1, mais également sa victoire dans le jeu de M6, "Les Traîtres". En parallèle, le champion du monde s’est aussi lancé sur Twitch.

Adil Rami sur Twitch

Un projet dans lequel Adil Rami est pleinement investi. « Je continue avec ma chaîne twitch qui marche plutôt bien. C’est un vrai kiff pour moi », confiait-il auprès de Gala après sa victoire dans "Les Traîtres", avec l’intention d’améliorer son contenu.

Des travaux chez lui pour améliorer son équipement

Alors qu’il compte plus de 185 000 abonnés, Adil Rami a révélé sur Twitch qu’il allait entamer des travaux dans « deux semaines » pour améliorer son équipement de streaming. « Ça va être une dinguerie », s’est enflammé l’ex-footballeur, ajoutant : « Le salon, il sera avec des caméras partout et on va mettre deux nouveaux tableaux. Le chat, il nous verra assis avec des vrais micros ».