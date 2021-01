Foot - Mercato - OL

Mercato – OL : Un cadre de Garcia annonce la couleur pour son avenir

Publié le 8 janvier 2021 à 17h20 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Marcelo n’a pas nécessairement envie de quitter l’OL. En conférence de presse, le défenseur de 33 ans a déclaré qu’il était entré en discussion avec la direction des Gones pour la prolongation de son bail.