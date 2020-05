Tennis

Tennis : Quand Roger Federer est comparé à... James Bond !

Publié le 15 mai 2020 à 12h35 par La rédaction

Interrogé par l’Equipe, Henri Leconte s’est confié sur Suisse Roger Federer, comparant ce dernier à un certain James Bond.

C’est un fait établi pour tout le monde : Roger Federer est une légende vivante du Tennis. Interrogé par l’Equipe , Henri Leconte, ancien tennisman français vainqueur de 19 titres ATP, est revenu sur la première victoire de Roger Federer à Roland Garros, en 2009. Selon lui, cette victoire a été un tournant dans la carrière du Suisse, mais il a aussi profité du moment pour faire une comparaison surprenante entre Roger Federer et un héros de films d’espionnage…

« Roger, c’est James Bond »