Tennis

Tennis : Cette joueuse belge qui révèle un «flirt» avec... Rafael Nadal !

Publié le 8 mai 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 8 mai 2020 à 9h36

Lorsqu'il était encore adolescent, Rafael Nadal aurait été proche de Kirsten Flipkens. Comme elle l'a elle-même annoncé, la joueuse belge aurait eu un «flirt» avec l'actuel numéro 2 mondial.

Rafael Nadal aurait eu le béguin pour une joueuse belge. Comme tout adolescent, Rafael Nadal a eu des amourettes durant sa jeunesse. Et lorsqu'il avait 14 ans, l'actuel numéro 2 mondial aurait été proche d'une joueuse qui évolue actuellement dans le circuit WTA : un certaine Kirsten Flipkens. Lors d'un Live Instagram , la Belge est passée aux aveux et a confié qu'elle avait eu un «flirt» avec Rafael Nadal.

«Quand j’avais 14 ans, j’ai eu un flirt avec Rafa»