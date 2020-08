Foot - Real Madrid

Real Madrid - Insolite : Karim Benzema ouvre la porte à une énorme reconversion !

Publié le 3 août 2020 à 14h00 par La rédaction

A bientôt 33 ans et sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema pense de plus en plus à son après carrière et une possible reconversion dans différents domaines. L’attaquant français, auteur de l’une de ses meilleures saisons, n’écarte pas un avenir de boxeur.

Avec 21 buts et 8 passes décisives en Liga à 32 ans, Karim Benzema a rappelé cette saison à quel point il était indispensable au Real Madrid. Des performances qui ont même relégué Luka Jovic, arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort pour lui succéder, à un temps de jeu relativement réduit. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus, l'ancien lyonnais s'est révélé être l'homme de la situation en menant les offensives madrilènes, aussi bien en tant que créateur et finisseur. En fin de contrat en 2022 et n’ayant pour le moment pas encore prolongé son contrat, Karim Benzema pourrait envisager une reconversion sportive lors de son après carrière. S’il a récemment affirmé qu’il rêverait d’entraîner le Real Madrid, il pourrait se convertir à la boxe dans un futur plus proche.

« Si tu penses que je peux être prêt pour un combat, je suis partant !