PSG - Insolite : Quand le professeur Raoult se compare à… Mbappé !

Publié le 3 juin 2020 à 22h10 par La rédaction

Interviewé par BFM TV ce mercredi soir, le professeur Raoult a profité de l’occasion pour réaliser une comparaison assez surprenante…