Foot - PSG

PSG - Insolite : Cette star de Liverpool qui chambre Mbappe !

Publié le 28 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

Auteur d'un match étourdissant contre Leicester (4-0), Trent Alexander-Arnold s'est même permis d'imiter la célébration de Kylian Mbappé, tout en lui adressant un petit message sur les réseaux sociaux.

Issu de la génération 1998 tout comme un certain Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold s'est fait connaitre un peu plus tard que l'attaquant du PSG, mais se distingue depuis quelques mois, au point de se présenter comme l'un des meilleurs joueurs du monde son poste. Le latéral droit de Liverpool a eu une nouvelle fois brillé lors de la démonstration des Reds contre Leicester (4-0) en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.

«Tout ce que Mbappé peut faire...»

Mais Trent Alexander-Arnold s'est également distingué d'une autre façon. En effet, le défenseur des Reds a fêté son but de la même manière que Kylian Mbappé. Une célébration qui n'a pas manqué d'être commentée et sur Twitter , l'international anglais a gentiment chambré le numéro 7 du PSG en postant la photo de sa célébration avec le message suivant : « Tout ce que Mbappé peut faire... »