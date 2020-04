Foot - Buzz

Buzz : Le compte en banque de Cristiano Ronaldo explose, le voilà milliardaire !

Publié le 8 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Cristiano Ronaldo pourrait devenir le troisième sportif de l’histoire à dépasser le milliard de dollars de gain. Une première pour un footeux…

Alors que le monde du football est quasi-totalement à l’arrêt à cause de la crise santaire mondiale du Coronavirus, tout semble aller pour le mieux pour Cristiano Ronaldo. Coiffeuse à domicile, entraînement et argent à gogo, tout se passe bien pour la star portugaise de la Juventus. D’après une étude de Forbes, l’international portugais pourrait bientôt dépasser le milliard de dollars de gain, et ce malgré ses dons de trois unités de soins intensifs onéreuses pour des hôpitaux au Portugal.

Une première dans le monde du football

Encore une fois, Cristiano Ronaldo pourrait pulvériser un record avec cette barre symbolique dépassée. En effet, s’il y parvient, Cristiano Ronaldo deviendrait le premier footballeur de l’histoire à passer le milliard de dollars de gain. Il serait, au passage, le troisième sportif encore en activité à dépasser ce seuil symbolique, les deux premiers étant Tiger Woods en 2009 et Floyd Mayweather en 2017.